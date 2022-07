René Froger hoopt dat zoons zijn succes overtreffen: ’Maar het is geen wedstrijd’

„Danny zingt al langer. Didier is ook begonnen, hij is gaan rappen. En Maxim heeft net zijn eerste single uitgebracht”, zegt Froger zaterdag in Het Parool. „Ik hoop voor ze dat ze me overtreffen, alleen zijn de tijden zo anders, er is zo veel meer aanbod dan toen ik begon. In mijn tijd had je Het Parool, De Telegraaf, Panorama en Nederland 1, 2 en 3. Als je daar met je hoofd te zien was, wist je dat het een publiek zou bereiken.”

De successen die hij in de jaren negentig behaalde, zijn tegenwoordig bijna niet meer haalbaar, zegt de zanger. „Ik verkocht 600.000 of 700.000 cd’s per jaar. Dat bestaat niet meer. In 1994 en 1995 verkocht ik 565.000 kaarten voor concerten. Twee keer De Kuip, tien keer Ahoy en nog een tournee van zalen met minstens 5000 plaatsen.” Zijn zoons moeten daardoor dus niet geïntimideerd raken, zegt hij. „Het is geen wedstrijd, dat weten we van elkaar.”

Succes moet bovendien groeien, stelt de Froog, die op 5 augustus een concert geeft in het Olympisch Stadion in Amsterdam. „Mijn kinderen zijn muzikaal, dat hebben ze meegekregen. Het belangrijkste is dat ze gelukkig zijn en dat meet je niet af aan succes. Bij mij kwam het succes ook niet meteen, hè. Dat heeft jaren geduurd. Ik had bagage, zat al tien jaar in het vak. Het was niet zo dat ik van school af kwam en direct een hit scoorde.”