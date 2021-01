Gordon ontfermt zich over nieuw zangtalent

„Het leuke aan dit project is dat je artiesten gaat tekenen waar je zelf in gelooft, die ik zelf heb ontdekt en die ik nog helemaal kan uitleggen hoe het is. Been there, done that”, vertelt hij trots aan Shownieuws. „Nu is het tijd om de nieuwe generatie een kans te geven.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Gordon in de rol van platenbaas stapt. „Los Angeles The Voices heb ik eigenlijk op dezelfde manier opgericht. Dat heb ik dan wel samen met een platenmaatschappij gedaan, maar dat kan ik eigenlijk gewoon zelf. Ik heb die jongens zelf bij elkaar gezet. We zijn waanzinnig succesvol geweest, honderdduizenden platen verkocht”, legt hij uit.

„Ik zing zelf, maar ik vind het ook heel erg leuk om nu dat stapje terug te doen en die vader te zijn voor diegenen die nu de weg naar het sterrenfirmament bewandelen. Ik vind dat eigenlijk best wel heel cool.”