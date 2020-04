Queen stuurt boodschap naar familie Boris Johnson

„De koningin zei dat ze in haar gedachten zijn en dat ze de premier een volledig en snel herstel toewenst”, is te lezen op het Twitteraccount Royal Family, dat vooral over Elizabeth bericht. De Britse vorstin wordt door het kantoor van Johnson op de hoogte gehouden van zijn gezondheidstoestand.

Ook prins William denkt aan de Britse premier en zijn familie die „zoals zovelen in het Verenigd Koninkrijk en op de wereld zijn geraakt door het coronavirus”, schrijft de prins op Twitter. „We wensen hem een snel herstel in deze moeilijke tijd toe.”

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla zouden Johnson dinsdagochtend ook hun beterschapswensen hebben gestuurd, schrijven Britse media.