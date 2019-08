Rapper Sjors heeft kanker

Dat laat een woordvoerder aan 1Limburg weten. Sjors wil wel gewoon blijven optreden, ondanks zijn ziekte. „Waar het kan, gaat het door. Iedereen heeft er begrip voor dat op basis van zijn gezondheid gekeken wordt waar hij wel en niet kan optreden.”

Sjors liet dit weekend al aan Shownieuws weten dat hij een vlekje op zijn long heeft. Sinds enige tijd was op foto’s op Instagram al te zien dat hij kaal is. „Mijn nieuwe look”, schreef hij daar destijds bij.

Het ziet Sjors niet mee als het om zijn gezondheid gaat. In juni bleek hij een kwaardaardig gezwel te hebben in zijn rechterbal, waarna deze verwijderd moest worden. In juli werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, al bleef hij toen vaag over de reden daarvoor.

Bekijk ook: Rapper Sjors is rechterbal kwijt

Bekijk ook: Rapper Sjors opnieuw in ziekenhuis