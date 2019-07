Christina Aguilera struint door Amsterdam

„Mooi Amsterdam!”, schrijft de popster bij de foto die genomen is vanaf de Museumbrug. Christina’s optreden op maandagavond maakt deel uit van haar Europese tournee: The X Tour. Onderdeel daarvan zijn onder meer Antwerpen, Parijs en Moskou.

Christina plaatste meerdere foto’s van haar dagelijkse bezigheden tijdens haar tour. Zo is op een plaatje te zien hoe ze bij een draaimolen zit en haar dochtertje een dikke zoen op de wang geeft. „Mijn hart is met mij mee in Europa”, schrijft ze erbij. Waar deze foto is genomen, is onduidelijk.

Het is alweer een tijdje geleden dat Christina in Nederland was. De laatste keer was in 2006, toen stond ze in Ahoy Rotterdam.