Wie nagelt Ghislaine Maxwell aan schandpaal?

Met de arrestatie van Ghislaine Maxwell heeft de FBI een grote slag geslagen. Gaat zij Bill Clinton, prins Andrew en president Donald Trump meenemen in haar val? Ⓒ HH/ANP

Nu de FBI erin geslaagd is JEFFREY EPSTEINS ’madam’ GHISLAINE MAXWELL te arresteren, is het bibberen en beven voor veel zeer vooraanstaande mensen. Want dat ze zal praten in ruil voor strafvermindering lijkt vast te staan. Wie is er straks de klos? En haalt Maxwell überhaupt de verhoren wel? Ze wordt extreem beveiligd, want er is grote angst dat ze zichzelf iets aan zal doen... áls een ander dat al niet zal doen.