Beau reageert op lijmactie: ’Bedreigend’

„Ik dacht: ik kijk eerst even wat er allemaal gebeurt, ik doe het gewoon rustig aan. En dat heb ik toen maar volgehouden. Het was een spannend moment moet ik zeggen”, kijkt Van Erven Dorens terug op de actie waarbij De Graaf zichzelf live op tv aan de tafel van talkshow Jinek vastlijmde.

Van Erven Dorens en zijn redactie hadden „totaal geen idee” dat De Graaf dit van plan was. „Dat is misschien naïef maar hij was een ontzettend aardige, nette kerel. Ik vond hem wel aan tafel, wat ik wel vaker zie, behoorlijk zenuwachtig en dan ga ik altijd van tevoren een beetje kletsen, een beetje ’sweettalken’, iemand een beetje kalmeren en geruststellen. En dat kwam eigenlijk niet goed, ook in het programma niet.”

’Ai, wat gebeurt hier’

De presentator zag dat De Graaf niet rustiger werd. „En toen pakte hij dus iets uit zijn binnenzak. Heel even dacht ik: ai, wat gebeurt hier. En toen dacht ik: o ja, het is een actie”, aldus Van Erven Dorens. „Maar in het begin ben je toch best wel op je qui-vive van: oh God, als er iets verschrikkelijks gebeurt, dat wil ik niet hebben.”

Van Erven Dorens vond wel dat uiteindelijk de boodschap van De Graaf ten onder ging aan de actie. Ook het feit dat hij zijn verhaal niet rustig kon vertellen, hielp volgens de presentator niet.

De Graaf werd uiteindelijk in de commercialbreak met tafel en al weggevoerd. „We hebben geprobeerd hem naar buiten te tillen maar omdat die tafel niet helemaal door de deur ging viel hij er vanzelf af. Dus die lijm was ook niet heel sterk.” Volgens Van Erven Dorens is De Graaf daarna rustig naar huis gegaan en heeft hij niets aan de actie overgehouden.

