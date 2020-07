Gitaar Jimi Hendrix onder de hamer

Naar verluidt heeft Hendrix het instrument bespeeld toen hij in 1962 thuiskwam uit dienst en naar Clarksville, Tennessee verhuisde. Toen hij vier jaar later naar Londen emigreerde, liet hij de gitaar achter in New York in het appartement van een van zijn beste vrienden.

Degene die het instrument zou willen hebben moet wel diepe zakken hebben, want het minimumbod is 50.000 dollar. De winnaar van de veiling krijgt dan, naast de gitaar zelf, een brief van Hendrix’ broer Leon met bewijs dat het echt Jimi’s gitaar was. Daarnaast zal Leon (72) ook met de nieuwe eigenaar van de gitaar gaan lunchen.

De veiling gaat op 8 augustus van start. Naast de gitaar van Hendrix gaan ook eigendommen van andere grote sterren onder de hamer. Onder meer een paar op maat gemaakte laarzen van Prince, een zonnebril van Elvis Presley en een robe van Muhammad Ali worden geveild.