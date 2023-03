EO lanceert lunchtalkhow voor ’de gewone man’

Margje Fikse presenteert Dit is de middag vanuit de studio, haar collega Hans van der Steeg reist door het land om aan tafel bij mensen de actualiteiten door te spreken.

Deze opzet is kenmerkend voor de talkshow, zo laat Fikse weten aan het ANP: „Met zo min mogelijk politici, opiniemakers, vertegenwoordigers van instanties en BN'ers in de uitzendingen, maar juist de persoonlijke verhalen over maatschappelijke ontwikkelingen.”

Het idee is om mensen aan het woord te laten dwaar vaak aan talkshowtafels over gesproken wordt, maar die zelf zelden te zien zijn. Als voorbeelden noemt Fikse een groenteboer, marktkoopman, leraar of horeca ondernemer. De toon van de show wordt ’praktisch en nuchter’ genoemd.

Bert Kuizenga

De publieke omroep experimenteerde in het verleden al met een talkshow in de vroege middag. Zo maakte Bert Kuizenga van 2001 tot 2003 voor de TROS het programma Lunch tv.