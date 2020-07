Muzikanten reageren bedroefd op overlijden Peter Green

Gitarist Peter Frampton was een van de eersten die op Twitter reageerde. De Brit, bekend van de jaren zeventig-hit Show Me The Way, schrijft dat Green een van de beste gitaristen ooit was. „Ik ben een groot bewonderaar van hem”, laat Frampton weten.

Ook muzikanten van nu reageren bedroefd. Graham Coxon, bekend van de band Blur, deelt een video van Oh Well, een van de legendarische nummers van Fleetwood Mac. Winston Marshall van de band Mumford & Sons verwijst op Twitter ook naar Oh Well. Hij noemt de klassieker, samen met Albatross en Need Your Love So Bad een van zijn ’meest favoriete nummers ooit’.

Black Magic Woman

Op sociale media wordt nog veel meer gerefereerd aan de periode waarin Green bepalend was voor het geluid van Fleetwood Mac. Green schreef in de jaren zestig onder meer Black Magic Woman, dat ook een grote hit werd in de uitvoering van Santana. In 1970 stapte hij plotsklaps op na een Europese Tour wegens psychische gezondheidsklachten. Hij kreeg uiteindelijk de diagnose schizofrenie en verbleef halverwege de jaren 70 enige tijd in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Green werd in 1998 met zeven andere muzikanten die Fleetwood Mac wereldberoemd maakten - Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan en Jeremy Spencer - opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.