Freek Vonk reageert op kritiek over larven in been

Kopieer naar clipboard

Freek Vonk heeft dinsdag uitgebreid gereageerd op de vraag waarom hij nog altijd de drie parasietenlarven in zijn been heeft. Zo beantwoordt de bioloog onder andere de vraag waarom hij de gezondheidszorg hiermee ’belast’. Volgens hem is het ongevaarlijk en helpt hij de wetenschap een handje.