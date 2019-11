Pink trekt zich een tijdje terug

De zangeres verscheen woensdag op de rode loper van de Country Music Awards met echtgenoot Carey Hart, dochter Willow (8) en zoon Jameson (2). Daar liet ze weten dat ze haar man de ruimte wil geven aan zijn carrière te werken.

„Carey heeft heel veel dingen lopen. Hij heeft mij altijd erg gesteund, hij is de hele wereld over gereisd met ons, en nu is het zijn beurt”, aldus Pink. „We hebben ons tweeënhalf jaar op mijn muziek gestort. Willow zit nu weer op school, Jameson begint binnenkort op de peuterspeelzaal, het is even tijd voor de familie.”

De zangeres, die eigenlijk Alecia Moore heet, is binnenkort veertien jaar getrouwd met haar man. Hun trouwdag vieren doen ze niet meer zo uitgebreid. „We maakten er altijd een enorme big deal van, nu zijn we al blij als we samen zijn.”