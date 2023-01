Oostenrijkse omroep cancelt Sisi-film Corsage na porno-aanklacht acteur

„De ORF ziet met onmiddellijke ingang af van het produceren en uitzenden van werken met Florian Teichtmeister”, meldt de ORF. Ook zou bioscoopketen Cineplexx de film niet meer willen vertonen. Het nationale toneelgezelschap Burgtheater, waar de acteur aan verbonden was, heeft hem per direct ontslagen.

De film Corsage is dit jaar de Oostenrijkse inzending voor de Oscars. De film, die in première ging op het festival van Cannes, belicht de depressies waar de volwassen keizerin Elisabeth mee kampte. Frans Jozef was de echtgenoot van Elisabeth. Vicky Krieps, die de rol van Elisabeth speelt, won onlangs een European Film Award voor haar hoofdrol.

De rechtszaak tegen Teichtmeister begint 8 februari. De acteur wordt ervan beschuldigd dat hij tussen februari 2008 en augustus 2021 een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal in bezit zou hebben gehad. Het zou gaan om meer dan 50.000 afbeeldingen en filmpjes. Hij riskeert voor deze aanklacht een celstraf van twee jaar.

Gevolgen Nederland

Het is nog niet duidelijk of de rel rond Corsage gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de film in Nederland. Dat laat een woordvoerder van distributeur The Searchers, die Corsage in Nederland heeft uitgebracht, zondag weten.

In Nederland ging Corsage half september in première. De film draait inmiddels niet meer in de Nederlandse bioscopen, meldt The Searchers. Of de porno-aanklacht gevolgen heeft voor een verdere Nederlandse distributie via VOD en streamingdiensten, is nog niet duidelijk. Corsage is op dit moment te zien via Picl, een on-demandplatform van de Nederlandse filmtheaters.