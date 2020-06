Reggaeton stuwende kracht in ’Ema’

Ema zelf is minstens zo explosief. Een oerkracht: verleidelijk en vrouwelijk, sterk en eigenzinnig. Gefrustreerde moedergevoelens en een schuldcomplex maken haar niet alleen onberekenbaar, maar ook schaamteloos manipulatief. Haar seksualiteit is een middel om haar doel te bereiken, iets wat zich ook lijkt te weerspiegelen in de dansscènes.

Na een filmtrilogie (Tony Manero, Post mortem, No) die het dictatoriale Pinochet-verleden reflecteerde én een biografisch eerbetoon aan Chili’s grootste dichter (Neruda), maakte Pablo Larrain in 2016 zijn internationale debuut. Jackie – over de weduwe van John F. Kennedy – was prompt goed voor drie Oscarnominaties. Met het daaropvolgende Ema keert de regisseur terug naar zijn vaderland. Naar het Chili van nu, met de muziek van nu.

Mariana Di Girolamo speelt de titelrol met een bijna hypnotiserend charisma. Ze spat van het scherm: in rust met haar ondoorgrondelijke glimlach, dansend met bewegingen die zowel energiek als sensueel zijn. Ema’s gedrag is vaak raadselachtig en Pablo Larrain heldert dat mysterie nooit helemaal op, al vallen er gaandeweg wel steeds meer puzzelstukjes op hun plaats. In plaats van voor een sluitend plot gaat de filmmaker echter voor sfeer, voor beelden die zich vast branden op je netvlies en voor een opzwepend ritme dat zich niet laat negeren.

✭✭✭✭ (4 uit 5)