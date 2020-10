Freddie werkte bijna 100 MAANDEN aan Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury overleed in 1991, zijn werk leeft immer voort. Ⓒ Getty Images

Popkenners zijn het er redelijk over eens: Bohemian Rhapsody is een van de, zo niet dé beste, en meest geliefde hitsingles ooit gemaakt. Niet voor niets voert het nummer van QUEEN, dat deze week 45 jaar geleden uitkwam, vrijwel elk jaar de Top 2000 aan. En ook al hoor je de wereldhit, wonderlijk genoeg, in andere maanden dan december vrijwel nooit op de Nederlandse radio, Bohemian Rhapsody is een absolute klassieker.