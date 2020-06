Hierom is Walking Dead-ster trots op zijn zoon

De acteur, die Ezekiel speelt in de zombieserie, noemt Karter „een van de gelukkigste en sociaalste mensen die ik ooit heb leren kennen.” Karter koos zijn eigen naam uit, vertelt Payton. „Met een K, omdat dat hem aan mijn naam deed denken.” De elfjarige vroeg zijn vader zelf een bericht over hem te delen op social media. „Ik heb hem verteld dat er veel mensen achter hem zouden staan, maar dat er ook eikels zijn die grof konden reageren. Maar hij zei: ja pappa, ik weet wat trollen zijn. Die kan ik aan.”

De transitie van Karter maakt Payton erg gelukkig. „Er is niets mooiers dan te zien hoe blij je kind ervan wordt om zichzelf te zijn. Dit is zijn pad, en ik ben er voor hem. Ik hoop dat iedereen de onvoorwaardelijke liefde kan voelen die ik nu voel.”

Ook de moeder van Karter deelde al dit weekend een post over hem op Instagram. „Ik stel jullie ontzettend graag voor aan mijn zoon Karter”, schrijft Stacy Reed-Payton. „Toen hij geboren werd, dachten we dat hij een meisje was. We hadden het fout, hij is een jongen. Een slimme, grappige, dappere, liefhebbende, geweldige jongen. Ik ben ongelooflijk trots op hem en voel me gezegend dat ik zijn mama mag zijn.”