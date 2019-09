Kasper van Kooten: ’Mijn vader is jaloers op mij’

„Hij is jaloers op mij, want ik imiteer beter dan hij”, aldus Van Kooten junior. Het 47-jarige podiumdier is nooit jaloers geweest op het enorme succes dat zijn vader in de jaren zeventig en tachtig had met zijn creatieve partner Wim de Bie. „Hij was mijn vader en hij deed zijn werk. En als jongetje moest ik vooral ook kneiterhard lachen om wat zij deden.”

Het leukste typetje van zijn vader vond Kasper eeuwige quizkandidaat Robert van Effen, die altijd op het moment suprême het antwoord niet wist en dan een woedeaanval kreeg. „Ik kon echt in mijn broek pissen van het lachen”, bekende zoon Van Kooten in de uitzending van Toine van Peperstraten. „Maar soms dacht ik ook: ik wil op zondagavond, als de uitzendingen Van Kooten en De Bie waren, voetballen en niet met een bord boerenkool op schoot tv kijken.”

Zelf lijkt Kasper, als hij een typetje van zijn vader zou moeten kiezen, het meeste op de driftige regelaar Cor van der Laak. „Ik wilde eerst de vieze man zeggen. Maar dat is niet waar; ik ben net zo’n controlfreak als Cor van der Laak.” Van Kooten junior stond de afgelopen vijf jaar niet op het podium omdat hij het opgroeien van dochter Puck niet wilde missen. Zijn tiende theaterprogramma Speeltijd gaat binnenkort in première.