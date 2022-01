Premium Het beste van De Telegraaf

Belinda Meuldijk en ex weer uit elkaar: ’Mijn vrijheid gaat boven een man!’

Na een huwelijk, een breuk én een nieuwe relatie is de koek nu echt op voor Belinda Meuldijk en Thierry Duval. Ⓒ ANP/HH

Belinda Meuldijk is na de verrassende ’doorstart’ van haar relatie met ex-man Thierry Duval toch weer vrijgezel. „Ik heb gemerkt dat ik meer vrijheid nodig heb. Opnieuw zijn we, net als in 2016, als vrienden uit elkaar gegaan. Het werkt gewoon niet tussen ons”, vertelt de actrice en tekstdichter aan Privé.