Dit is de opvallende gast bij kroning Charles

Hij was slechts een paar seconden in beeld, maar zijn grote snor, wilde haardos en kenmerkende bril waren genoeg om wereldwijd voor de nodige opschudding te zorgen. Op sociale media werd druk gespeculeerd over de identiteit van de kroningsgast die naast componist Andrew Lloyd Webber in Westminster Abbey zat.

Bekijk ook: Zó ongemakkelijk werd kroning Charles voor prins Harry

Menig Brit meende dat het ging om een vermomming. Sommigen dchten zelfs dat Meghan Markle zich had uitgedost om zo alsnog bij de kroning aanwezig te kunnen zijn. De kin van de 41-jarige hertogin zou namelijk wel wat weg hebben van deze mysterieuze man.

Tekst gaat verder onder de post.

Nederlandse kijkers meenden op hun beurt Johan Derksen of Bassie & Adriaan-boef Baron van Nimwegen te herkennen. Het zou niet voor het eerst zijn dat de door Paul van Gorcum gespeelde schurk achter een kroon aan zou zitten.

Karl Jenkins

De werkelijkheid is, zoals zo vaak, een stuk minder sensationeel. Het blijkt te gaan om de 79-jarige componist Sir Karl Jenkins. De Welshman werd in 2005 geridderd voor zijn muzikale verdiensten en was uitgenodigd voor de kroning omdat hij, net als Andrew Lloyd Webber, een muzikale bijdrage had geleverd aan de ceremonie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Karl Jenkins werd in 2005 geridderd op Buckingham Palace. Ⓒ ANP/HH

Jenkins componeerde het stuk Tros y Garreg, oftewel Crossing the stone, als eerbetoon aan de muziek uit zijn thuisland. Aan de BBC vertelde hij vereerd te zijn: „De koning is altijd al een liefhebber geweest van Welshe muziek. Ik weet niet of hij het zelf gekozen heeft, maar hij vindt het vast mooi anders zou ik niet gevraagd zijn.”