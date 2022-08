’Ex-man en tienerzoons ernstig bezorgd over Britney’s mentale gesteldheid’

„Kevin deed het interview omdat hij, evenals hun zoons, van streek is. Ze maken zich zorgen dat iedereen het feit dat Britney met mentale problemen worstelt volledig negeert”, vertelt een bron uit de intieme kring van Kevin Federline aan Page Six.

Na het interview aan The Daily Mail plaatste de voormalige achtergronddanser fragmenten op Instagram van vier jaar geleden, waarin Britney het hevig aan de stok krijgt met haar kinderen. In het onderschrift schreef Kevin, die van 2004 tot 2007 met de zangeres getrouwd was, het volgende: „Ik kan niet achterover leunen en mijn zoons op deze manier laten beschuldigen na wat ze hebben meegemaakt. Hoezeer het ons ook pijn doet, we hebben als gezin besloten om deze video’s te plaatsen. Dit is niet eens het ergste. De leugens moeten stoppen. Ik hoop dat onze kinderen opgroeien om betere mensen te worden dan dit.”

Slechts enkele uren later bedacht Kevin zich weer en werden de video’s verwijderd. Met het plaatsen van de video’s zou hij niet de intentie hebben gehad om de wereld een ’slecht beeld te geven’ van zijn ex-vrouw. Hij wilde men er juist aan helpen herinneren dat Britney mentale problemen heeft en dat hij en hun zoons zich zorgen maken dat dit niet wordt gecontroleerd’, vertelt een bron aan Page Six.

’Een loser’

Maar ondertussen is een ex-vriend van Britney, die anoniem wil blijven, ’woedend’ over het gedrag van Kevin. Hij vertelt aan Page Six: „Kevin is een aardige vent, maar hij is een loser,’ zei de ex-vriend. „Het was heel moeilijk voor Britney om met de jongens op stap te gaan, wetende dat ze hen al dit geld toeschoof en ze vrij waren om haar geld uit te geven zoals ze wilden, terwijl ze zelf onder curatele stond en slechts een kleine vergoeding kreeg.”

Hij vervolgt: „Maar als de kinderen 18 worden, is het geld op en is Kevin de sjaak.” De ex-vriend speculeert zelfs dat Kevin in staat is om geld aan te nemen van Britneys vader, Jamie Spears, die dertien jaar lang de zeggenschap over het leven van de zangeres heeft gehad. Jamie’s advocaat Alex Weingarten vertelde deze week echter aan Page Six dat dit niet het geval is. „Jamie heeft al drie jaar geen contact meer met Kevin of zijn kleinzonen. Dit is een complete leugen.”