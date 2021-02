Gina Carano wilde 'mensen samenbrengen' met jodenvergelijking

Gina stelde dat de overheid ervoor zorgde dat Joden eerst door hun buren gehaat werden, voordat de nazi’s eraan te pas kwamen. „Joden werden op straat geslagen. Niet door nazi-soldaten, maar door hun buren en zelfs kinderen”, schreef de 38-jarige Amerikaanse onder meer. „Wat is er anders aan iemand te haten vanwege zijn politieke voorkeur?”

Het bericht zorgde voor veel rumoer op sociale media en betekende bovendien Gina’s ontslag bij filmproductiemaatschappij Lucasfilm, bekend van onder meer de serie The Mandalorian op Disney+ waarin de actrice te zien was. Een paar weken later komt ze terug op haar controversiële post, die overigens vrij snel alweer verwijderd werd.

Ze zei geïnspireerd te zijn door de ’zachte aard van Joodse mensen uit die tijd’ en vond er zelf niets controversieels aan. „Het was iets waarvan ik dacht: misschien moeten we onszelf afvragen hoe dat heeft kunnen gebeuren.” Gina wilde ’mensen samenbrengen’, maar realiseert zich dat het tegenover de Joodse gemeenschap ’niet eerlijk’ was om met het woord nazi te strooien.