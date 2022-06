Zo reageren de sterren op overwinning Johnny Depp

Sharon Osbourne bleek in shock, liet ze weten in de TalkTV show van Piers Morgan. Zij liet weten, als één van de weinigen waarschijnlijk, deze uitslag niet verwacht te hebben. „Ik bedoel, ik wilde dat Johnny zou winnen, maar ik had dat niet verwacht.”

Pretty Little Liars-ster Ashley Benson deelde een foto van Depp, 58, op Instagram en plaatste er simpelweg „YESSSSS” bij.

Muzikant Ryan Adams, die in 2019 door talloze vrouwen werd beschuldigd van fysieke en emotionele mishandeling, reageerde met een hart, lovende handen en vlammende emoticons op Depps uitspraak.

Komiek Amy Schumer leek zich na haar verlies in te leven in Heard en plaatste een krachtig citaat over ’zusterschap’ op Instagram. „Elke vrouw die ervoor kiest zich als een volwaardig mens te gedragen, moet worden gewaarschuwd dat de legers van de ’status quo’ haar als een vuile grap zullen behandelen... Ze zal haar zusterschap nodig hebben.”

The Walking Dead-actrice Laurie Holden vierde de overwinning van Depp met een bericht op Twitter. „Vandaag werd recht gedaan. Het oordeel van de jury stuurde laat blijken dat misbruik geen geslacht heeft en dat feiten er wel degelijk toe doen. #DeWaarheidWint