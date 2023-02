16 jaar cel voor filmproducent Weinstein wegens verkrachting

Een rechter in Los Angeles legde Weinstein (70) de jongste straf op. Een jury daar had hem in december schuldig bevonden aan de verkrachting van een voormalig model en actrice in een hotel in Los Angeles in 2013.

De ooit uiterst invloedrijke en succesvolle Hollywood-producent zal de 16 jaar moeten uitzitten na de straf die een rechter in New York hem drie jaar geleden oplegde.

Weinstein werd de belichaming van seksueel wangedrag door machtige mannen, aangekaart door de #MeToo-beweging.