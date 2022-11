Veiling maakt daten met beroemdheden mogelijk

Gossip

Valt Jennifer Aniston voor deze ’mad man’?

Ze is, terecht of onterecht, al aan veel mannen gelinkt, maar Hollywood zou zich erg verheugen als de nieuwste geruchten kloppen en Jennifer Aniston (53) is gevallen voor haar tegenspeler in tv-serie The Morning Show. Het gaat om acteur Jon Hamm (51), die onlangs de cast kwam versterken.