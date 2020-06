Falen mag van Klaas Kloosterboer

Picknicken is mogelijk met uitzicht op de rozentuin van Kasteel Wijlre. Ⓒ Foto Romy Finke

Vakantie in eigen land is bepaald geen straf. Er zijn zoveel mooie plekken in Nederland te ontdekken. Neem Kasteel Wijlre in Zuid-Limburg, op amper twintig kilometer van Maastricht. Je kunt er in alle rust dwalen door de beeldentuin, coronaproof picknicken in de appelboomgaard en rozentuin en je verliezen in de nacht-blauwe sterrenhemelschilderijen van Klaas Kloosterboer.