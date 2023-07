Politie rondt onderzoek naar Astroworld-drama af

„De politie van Houston heeft beloofd het onderzoeksrapport openbaar te maken, nu de juridische procedures van het Travis Scott Astroworld-concert zijn afgerond”, aldus de politie op sociale media. „Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. We blijven bidden voor de slachtoffers en families die getroffen zijn door de Astroworld-tragedie.”

Uit de eerste onderzoeksresultaten, in de week na het drama, bleek al dat de vergunningen van het festival niet in orde waren. Ook duurde het veel te lang voor er werd ingegrepen en was het veiligheidspersoneel niet goed opgeleid.