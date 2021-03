Martijn Koning: ’Ik wil dat Baudet beseft dat hij heftige uitspraken doet’

„Het lijkt alsof ik iets verschrikkelijk heb gezegd”, stelde Koning in De Vooravond. „Ik zou iedereen die boos werd, aanraden de tekst goed te lezen. Het valt echt allemaal mee.”

Koning grapte over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ’homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Zo stelde hij onder meer dat antisemieten en racisten teleurgesteld moesten zijn in Baudet omdat hij een joodse vriendin en Indisch bloed heeft. „Zo meteen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. Dan voel je je als antisemitische kiezer behoorlijk in je bruine hemd gezet”, aldus de cabaretier. ,,Maar als ik racist was, zou ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet worden, maar u bent zelf natuurlijk behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch dna. Racisten hebben misschien wel een mankement aan hun hersens, maar met hun ogen is niks mis.”

De cabaretier zegt dan ook niet geschrokken te zijn dat Baudet besloot te vertrekken tijdens de uitzending. „Hij loopt altijd weg, dat is zijn ding nou eenmaal. Ik zei nergens dat hij racistisch of antisemitisch is: ik wilde hem doen beseffen dat de uitspraken die hij doet heftig zijn. Ik heb niets anders gedaan dan zijn eigen uitspraken aan hem geserveerd, hem met zijn eigen woorden geconfronteerd.”

Fictieve kinderen

Wel erkent hij dat de toon van de column anders was dan wanneer hij een tekst zou schrijven over Jesse Klaver of Wouter Koolmees. „Baudet is iemand die zelf ook stevige uitspraken doet, en daar ook door zijn eigen partijleden over is geconfronteerd.”

De cabaretier snapt bovendien niet waarom critici vielen over het feit dat hij de vriendin van van de FVD-lijsttrekker aanhaalde. „Baudet geeft zelf doorlopend aan dat hij geen antisemiet kan zijn, omdat zijn vriendin Joods is. Dat is dus bestaande informatie die hij zelf verstrekt. En kinderen heeft hij niet, ik heb het alleen over fictieve kinderen.”

De cabaretier gaf verder aan te hopen in de toekomst nog vaak dit soort politieke columns te mogen doen, ook bij Jinek.

Baudet liet kort na de roast weten niet persoonlijk te zijn geraakt door het optreden. „Maar het was de druppel die de emmer deed overlopen”, zo verklaarde hij zijn vertrek in de ochtendshow van Qmusic. „De hele opbouw van het programma was om mij zo naar mogelijk neer te zetten. Al die vreselijke verwijten over racisme, nazi’s en vrouwenhaat: dat gaat nergens over. Toen hij over mijn privéleven begon en over mijn toekomstige kinderen dacht ik: ’Dat hoef ik niet te pikken’.” Na de uitzending dronk Baudet naar eigen zeggen thuis ’een goed glas wijn’ en ging hij ’lekker vrijen’.