Strop voor Harry en Meghan? Familie werkt mee aan andere biografie

Waar Harry en Meghan met hun autobiografie het beeld willen rechtzetten van ’diva Meghan’, lijkt het erop dat Lady Colin Campbell daar juist dwars tegen ingaat, afgaand op de bronnen waar ze haar boek op baseert: de familie van Meghan. Die is in het verleden niet onverdeeld positief over haar geweest.

Zelf zegt de auter erover in de Britse pers: „Het heet Meghan and Harry: The Real Story. Er zijn talloze onthullingen. Ik heb leden van de familie Markle over de vloer gehad, maar ik zeg verder niets, totdat het boek wordt gelanceerd.”

Naar verluidt zouden haar twee adoptiefzoons Dimitri en Michael hebben meegewerkt aan het project. Zij waren eveneens te zien in de MTV-show The Royal World, samen met Meghans neef Tyler Dooley.

Lady Colinn Campbell schreef eerder biografieën over prinses Diana en over de moeder van queen Elizabeth.