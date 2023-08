Wendy van Dijk voelde zich afgelopen dagen ’extreem misselijk en moe’

„Knokkelkoorts update: Alles is wel voorbij gekomen. De koorts die komt en gaat, bizarre pijn in je lijf. Benen, onderrug armen, hoofdpijn af en toe een bloedneus en afgelopen 2 dagen extreem misselijk en moe”, schrijft Van Dijk. „Het ziet er naar uit dat vandaag goed van start gaat dus daar hou ik me aan vast.”

Eerder liet Van Dijk weten te zijn geprikt door een mug die het denguevirus bij zich droeg en daardoor nu knokkelkoorts te hebben. De presentatrice vermoedt dat zij het virus in Thailand heeft opgelopen. Van Dijk dankt al haar volgers voor de berichten van steun die ze heeft ontvangen. „Ik probeer altijd persoonlijk te antwoorden maar is nu wat veel en even de focus op het herstel.”

Evert Santegoeds meldde in Shownieuws zondagavond dat zijn SBS-collega inmiddels weer thuis is.