Cheryl in therapie voor angsten

In een openhartig interview met Radio One vertelt ze dat ze al jaren ’in stilte worstelt’ met de problemen en het haar niet meer lukte zich open te stellen voor vrienden en familie. „Ik wilde niet dat ik continu bezig was met mijn angsten, maar me kon richten op de opvoeding van Bear”, onthult de 36-jarige ex van Liam Payne. „Het voelde alsof mijn verantwoordelijkheden zijn verschoven en mijn prioriteiten zijn veranderd. Ik moest het in mijn eigen hoofd op een rijtje krijgen om hem het beste te kunnen geven dat ik kan.”

Cheryl, die vorig jaar zomer na twee jaar haar relatie met Liam verbrak, vond het belangrijk om open te zijn over de hulp die ze heeft gehad. „Een van de problemen met sociale media is dat mensen een bepaald beeld van zichzelf laten zien, een soort facade. Het gevolg is dat iedereen denkt: waarom ziet iedereen er zo goed en gelukkig uit? En dat helpt niet.” Daarom hoopt ze dat mensen wat meer open en eerlijk durven zijn over hun gevoel. „Ik denk dat we elkaar daar allemaal mee helpen.”