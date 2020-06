Taylor Swift baalt van erkenning slechts twee geslachten in VS

Volgens Taylor zijn er recentelijk veel positieve veranderingen voor de LGBTQ mensen in de Verenigde Staten, maar moet er nog veel veranderen. „Er is vooruitgang geboekt nu de Hoge Raad LGBTQ-mensen beschermt tegen discriminatie op de werkplek. Maar we moeten nog zo ver gaan wat betreft gelijkheid en bescherming voor deze mensen”, aldus de zangeres.

Taylor zei dit naar aanleiding van een formulier van de Amerikaanse volkstelling, die dit jaar zal plaatsvinden. Alle Amerikanen worden eens per tien jaar gevraagd een zogenoemde consensus in te vullen en gegevens over de samenstelling van hun huishouden. „Ik kreeg mijn formulier en er was maar keuze tussen twee geslachten. Dat vond ik zo verontrustend, hiermee sluit je een hele gemeenschap uit”, vertelt de zangeres verontwaardigd.

Afsluitend spoorde Taylor haar fans aan om te gaan stemmen dit jaar. „We moeten mensen verkiezen die alle gemeenschappen belangrijk vinden!”