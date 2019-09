Kevin Hart aangeklaagd door vrouw uit seksvideo

Montia Sabbag beweert dat het slippertje tussen de twee in scène is gezet door Hart en zijn goede vriend Jonathan Todd Jackson. De Jumanji-acteur zou uit zijn op publiciteit vanwege zijn nieuwe comedytour.

Hart heeft altijd volgehouden niks te hebben geweten van de opnames. Hij zou bovendien zelfs slachtoffer zijn geworden van Jackson, die Hart probeerde af te persen. Openbaar aanklagers zeiden destijds dat J.T. de komiek heeft gechanteerd door te dreigen de seksvideo openbaar te maken. Hij eiste geld, anders zou hij de video verkopen aan Amerikaanse media. Jackson was in 2014 figurant in de film Think Like a Man Too waarin Kevin een van de hoofdrollen speelde.

In een video op Instagram bekende de komiek twee jaar geleden openlijk dat hij een fout had gemaakt. „Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen, en dat is ook gebeurd”, zei hij destijds. Hij bood in de video excuses aan aan zijn vrouw Eniko, toen zwanger van het zoontje van het stel, en zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk.