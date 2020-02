Touriya Haoud (42) getroffen door kanker

Doordat de actrice kampte met vermoeidheidsklachten, dacht ze eerst dat dat door de stress kwam. Touriya is namelijk al een tijd verwikkeld in een strijd om de voogdij met haar ex-man Greg Vaughan.

De kanker zit volgens haar woordvoerder in haar nek, borst en longen. De actrice ondergaat de komende tijd een intensieve chemokuur. Haar eerste behandeling was maandag. Haar woordvoerder zegt dat Touriya hoopvol is dat de behandeling aanslaat.