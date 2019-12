Rotterdam - De NPO wordt van alle kanten te hulp geschoten om de organisatie van het Eurovisie Songfestival tot een succes te maken. In mei 2020 strijkt het liedjesfestijn in Rotterdam neer. Minister Slob maakt 12,4 miljoen euro vrij en dichtte daarmee een fors gat in de begroting. Concurrent RTL leent op zijn beurt sterpresentatrice Chantal Janzen uit.