Gwyneth Paltrow: ’Ben Affleck was technisch excellent in bed’

Volgens de actrice was het „zwaar liefde op het eerste gezicht” toen ze Pitt in 1995 ontmoette op de set van de film Seven. De twee verloofden zich, maar gingen uiteindelijk toch uit elkaar. „Het was het juiste om te doen op dat moment, maar het was erg moeilijk”, herinnert Paltrow zich. „Mijn hart brak echt compleet toen we uit elkaar gingen.”

Ook wordt aan Paltrow gevraagd wie van de twee heren het beste in bed is. „Dat is lastig”, antwoordt ze. „Met Brad had ik een ontzettend goede chemie, een soort liefde van mijn leven op dat moment. Ben was technisch excellent.”