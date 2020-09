BRITNEY strijdt voor DERDE KIND

Met Sam Asghari werkt Britney Spears inmiddels aan een nieuwe toekomst. Samen willen ze niets liever dan nog een kindje. Ⓒ Getty Images

Haar laatste écht grote hit dateert alweer uit 2012 toen BRITNEY SPEARS samen met rapper WILL.I.AM verantwoordelijk was voor succesnummer Scream & Shout. Sindsdien haalde de zangeres, waar toch zo’n mooie toekomst voor in het verschiet lag, vooral de kolommen als ze weer eens rollebollend met haar vader over straat ging. Die vete bereikt inmiddels een nieuw kookpunt...