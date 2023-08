Zij geven onze Oranje Leeuwinnen vleugels

De harten van onze voetbalvrouwen zijn deze weken vervuld van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland, met de onmisbare ’twaalfde man/vrouw’ op de tribunes. Maar ook het thuisfront is een belangrijke speler. Of de dames nu winnen of verliezen, naast het veld heeft Cupido al vele malen raak geschoten. Deze liefdes geven de Oranje Leeuwinnen vleugels!

Benjamin en Lieke Ⓒ Instagram