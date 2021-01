Najib Amhali verrast als prinses Amalia in De TV Kantine

„Hou je toch gewoon aan de autocue”, verweet ze hem bijvoorbeeld meewarig, toen hij iets te lang naar woorden zocht. Het nieuwe, 12e seizoen van het tv-programma startte met een bezoekje aan slot Zeist, zogenaamd het Koninklijk Huis. De setting was vergelijkbaar met de zaal in Huis ten Bosch waarin het koningspaar excuses maakte voor de Griekse trip.

Najib Amhali

Voorafgaand aan de uitzending werd in de media druk gespeculeerd over wie prinses Amalia (17) zou spelen. „Volgens mij is het Nikkie Tutorials”, was voor de uitzending de suggestie van cabaretier Richard Groenendijk, die eerder zelf meerdere typetjes neerzette in het programma. Groenendijk doelde op styliste en vlogger Nikkie de Jager (26), die een jaar geleden naar buiten trad als transgender.

Maar het bleek cabaretier Najib Amhali, ofwel ’Ahmalia’. „Heel hartelijk dank voor uw interesse”, zei de nep-prinses van Oranje tegen Carlo Boszhard, in zijn rol als interviewer Ivo Niehe. „Maar wilt u nu alstublieft weer opdonderen.” Haar mond bewoog, maar de nep-koningin Máxima naast haar sprak achter haar hand, om de suggestie te wekken dat Amalia reageerde als haar buikspreekpop.

Het was een gevoelige rol voor Najib om de oudste dochter van het koningspaar te imiteren. Zij is minderjarig en bekend is dat haar ouders haar pas na haar 18e verjaardag zouden willen zien in publieke optredens.

Pandjesprins

Justine Marcella, hoofdredacteur van het maandblad Vorsten die zelf ook werd gepersifleerd, maakte haar naam waar als royalty-deskundige. „Ik denk dat prinses Amalia in ieder geval wordt gespeeld door een man”, raadde zij eerder al, afgaande op een foto die RTL vooraf had prijsgegeven. „Kijk maar naar de handen op de foto.”

In het ’koninklijk paleis’ waar meerdere Oranjes bij elkaar waren, bleek ook een nep-prins Bernhard jr. aanwezig. Hij werd neergezet als inhalige pandjesprins, terwijl de interviewer er tevreden over was dat hij de nagespeelde prins in zijn eigen ogen toch echt heel boos had gekregen.

Prinses Laurentien en prinses Beatrix

Irene Moors was van de partij als prinses Laurentien. „Jullie zouden toch weg zijn? Op vakantie?”, riep zij van buiten door de dichte tuindeuren. Binnen zat de nep-koning op het bekende excuus-bankje voortdurend uit te leggen dat zijn vrouw en hij „niet onfeilbaar” zijn.

Loretta Schrijver kroop voor het programma nog even in de huid van prinses Beatrix. „Sinds mijn pensioen ben ik een paleismus”, bekende de voormalige nieuwslezeres.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet voorafgaand aan het programma weten geen reactie te geven op de persiflage.