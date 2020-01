Niemand te vertrouwen in ’The whistlers’✭✭✭✩

Wat doet een politierechercheur uit Boekarest op La Gomera, een van de kleinste Canarische eilanden? Cristi, vakkundig onderkoeld gespeeld door Vlad Ivanov, moet er de befaamde fluittaal leren die de lokale herders daar al eeuwen gebruiken om op grote afstand met elkaar te communiceren. Gangstermeisje Gilda (Catrinel Menghia) helpt hem de Roemeense variant ervan meester te worden. Allemaal om dertig miljoen aan verdwenen drugsgeld op te sporen en de dief ervan te straffen.

Hoe die ingewikkelde intrige precies in elkaar zit, onthult Porumboiu door aan elk personage een eigen hoofdstuk te wijden. Zo komt wat er gebeurt steeds weer in een ander licht te staan. Iedereen in zijn film blijkt in meer of mindere mate corrupt, iedereen speelt een gevaarlijk dubbelspel. Toch staat dat onze sympathie voor Cristi en Gilda niet in de weg. Noch onze nieuwsgierigheid naar een bevredigende ontknoping, waar je als kijker lang naar lijkt te kunnen fluiten.

✭✭✭✩ (3,5)