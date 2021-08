Brian May vertrekt uit Londen: ’We haten het hier al een tijdje’

„Het grappige is dat we al een tijdje haten waar we wonen”, vertelt May. „We hebben veel liefde en zorg in de bouw van het huis gestopt, maar de omgeving was al een tijdje verschrikkelijk. Ze zijn al acht jaar lang kelders aan het bouwen in de buurt met continu herrie, verkeer, stof, vervuiling en onbeleefdheid als gevolg. Londen is bruut. Die overstroming was de katalysator, we gaan weg. We moeten gewoon weg.”

Door de overstroming en het constante kabaal in de buurt verloren May en zijn vrouw hun woongenot. „Het is zeer onprettig dat we nooit meer hetzelfde zullen denken over dat huis. We kunnen niet meer terug naar hoe het was. Voor ons is het tijd om te stoppen en dat vind ik nu oké.”

De Queen-gitarist verloor door de overstroming veel oude fotoalbums en plakboeken uit zijn kindertijd. Naar eigen zeggen sliep hij vier dagen lang niet, omdat hij de kiekjes en andere memorabilia probeerde te redden van het water. Helaas had hij er geen online back-up van gemaakt, dus daarom besluit hij met een tip. „Zorg dat je je foto’s inscant.”