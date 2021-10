Caitlyn Jenner kon na coming-out ’eindelijk ademen’

Caitlyn Jenner Ⓒ Getty Images

Caitlyn Jenner kon nadat ze uit de kast was gekomen als transgender ’eindelijk ademen’ en helemaal zichzelf zijn. In The Daily Telegraph vertelt de realityster dat er daarmee een last van haar schouders viel.