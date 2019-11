’Paleis hield onthullingen Andrew tegen!’

Prins Andrew Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat Jeffrey Epstein in augustus werd opgepakt en zich later van het leven beroofde, kwamen er allerlei verhalen naar buiten van vermeende slachtoffers. Ook prins Andrew kwam onder vuur te liggen, vanwege zijn hechte vriendschap met Epstein. Maar dit had allemaal al drie jaar geleden bekend kunnen worden, roept een gefrustreerde ABC-host nu. Zij claimt toen al belastende uitspraken tegen Epstein en prins Andrew op tape te hebben. Publicatie door de grote Amerikaanse nieuwszender zou echter zijn tegengehouden en niet door de minsten...