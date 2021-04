Volendammers Nick, Simon en Kees in Zweden achter ABBA aan

(V.l.n.r.) Simon, Kees en Nick reisden de vorige keer naar New York af, maar bleven nu op het Europese continent. Ⓒ Foto Fast Forward Amsterdam

Met de serie Nick, Simon & Kees: Homeward bound hadden ras-Volendammers Nick & Simon en Kees Tol vorig jaar onverwacht een grote hit te pakken. Voor Take a chance on me stortte het drietal zich opnieuw op een muzikaal icoon: ABBA. Kees Tol had al iets met de Zweedse band voordat hij überhaupt van hun bestaan wist.