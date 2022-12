Piers Morgan kwaad dat hij te horen is in docu Harry en Meghan

In de trailer zegt Morgan over Meghan dat zij ’een koninklijke rockster’ in wording is. Inmiddels is het geen geheim dat Morgan minder gecharmeerd is van prins Harry en Meghan, die hun koninklijke taken hebben neergelegd. „Prinses Pinocchio en prins Hypocriet gebruiken mijn stem voor hun gruwelijke serie”, schrijft Morgan op Twitter.

Harry & Meghan gaat over het verloop van de relatie van de hertog en hertogin van Sussex, liet Netflix weten. „Van het begin van hun verkering tot de uitdagingen en controverses waardoor zij afstand namen van de koninklijke familie.” De serie bevat interviews met familie en vrienden, die zich nog niet eerder publiekelijk over het stel hadden gesproken. Ook historici en journalisten komen aan het woord.

Netflix brengt de documentaireserie Harry & Meghan in twee reeksen uit, maakte de streamingdienst maandag bekend. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdag en de andere drie volgen een week later. Netflix deelde vorige week een eerste trailer van de reeks met alleen de releasedatum van 8 december.