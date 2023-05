Olga Commandeur nam laatste Nederland in Beweging jaar geleden op

„Dat was best een moeilijke beslissing, maar ik ben ernaartoe gegroeid”, zegt ze ook. „Die opnamedagen zijn doorgaans in mei en juni, in drie weekenden nemen we een heel jaar op. Die dagen zijn heel zwaar, we doen zo’n zeven, acht afleveringen per dag. Dan moet je heel fit zijn.”

Olga vertelt dat ze merkte dat ze door „blessures en fysieke ongemakken van de afgelopen jaren” nerveuzer werd richting de opnames van Nederland in Beweging. „Hou ik het vol? Gaat het goed lukken?”, vroeg ze zichzelf af. „Want er is natuurlijk een heel team afhankelijk van mijn gezondheid.”

Borstkanker

Ook vanwege de constatering van een voorstadium van borstkanker en de bijbehorende operaties ging ze meer over dit soort vragen nadenken. „En ik word 65 dit jaar dus zat vooruit te denken, het wordt nu tijd dat ik zelf de beslissing neem voordat de omstandigheden of de fysieke ongemakken de overhand nemen.”

Gelukkig is dat nog niet het geval, Commandeur voelt zich over het algemeen juist nog hartstikke fit. En juist daarom nam ze nu deze beslissing, zodat ze bijvoorbeeld veel kan gaan reizen met haar man Frank. „Wij willen nog klimmen in de bergen, we willen nog mooie golfreizen maken. Wij houden van actieve vakanties. Nu met onze fysiek kunnen we dat nog. En het wil niet zeggen dat als ik nog drie jaar wacht, het nog steeds kan.”

Hartverwarmend

Ook al is Commandeur dankzij herhalingen nog tot september te zien op televisie, ze is nu al verbijsterd over de reacties die op haar vertrek los zijn gekomen. „Ongelooflijk”, zegt ze. „Je denkt je doet die aankondiging en je krijgt wat reacties, maar alle media hebben het opgepakt. Zelfs het 8 uur-journaal heeft er een item aan besteedt van een paar minuten.”

En dat soort „hartverwarmende” reacties zijn ook de dingen die haar het meest bij zullen blijven van 23 jaar Nederland in Beweging. „Zoals mensen die met een burn-out thuis zaten en stilletjes aan dankzij Nederland in Beweging weer actief werden. Zeker ook in de coronatijd toen iedereen thuis zat, dat mensen toch in conditie bleven”, licht ze toe.

Diezelfde reacties gunt ze haar opvolger, wie dat ook gaat worden. „Ze zijn nog aan het zoeken wat ze daarmee gaan doen”, zegt ze over Omroep MAX. „Alleen bij mij hebben al meer dan vijftig mensen zich gemeld die het baantje wel willen overnemen. Maar dat gaan ze helemaal zelf oplossen en dat is maar goed ook. Al voelt het wel alsof ik mijn kindje loslaat, ik was er natuurlijk vanaf het begin bij betrokken.”