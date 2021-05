Sharon Doorson en vriend na 11 jaar uit elkaar

„Tja, hoe deel je zoiets. Een nieuw avontuur, maar met veel emoties...”, schrijft Doorson bij een foto van haar nieuwe woning. „Maliya (haar dochter, red.) en ik gaan verhuizen, terug naar Utrecht, waar ik zelf ben opgegroeid.”

„Brunno en ik hebben er helaas voor gekozen om na een relatie van 11 jaar uit elkaar te gaan. Ik ben dankbaar dat we samen zo’n speciaal meisje op de wereld hebben gezet, want ze is het beste wat ons ooit is overkomen. Dankbaar voor al onze mooie herinneringen samen.”

Doorson verwierf landelijke bekendheid nadat ze samen met Esri Dijkstra, Eva Simons, Lianne van Groen en Nora Dalal in 2004 de meidengroep Raffish had gevormd in het programma Popstars: The Rivals. In 2012 deed ze mee aan The voice of Holland.