Maxime Meiland over bekendheid: ’Even snel anoniem over straat is er niet bij’

„Even snel anoniem over straat is er bijvoorbeeld niet bij”, vertelt ze. „Geen uitstapjes, geen weekend naar het strand met het gezin. Je bent heel beperkt in je leven.”

De realityster vraagt zich dan ook af of de realityserie al deze beperkingen waard is, maar is zich ook dankbaar voor alles wat het haar heeft opgeleverd. „Zou ik Chateau Meiland gedaan hebben als ik van tevoren de impact had geweten? Misschien niet, al heeft het me natuurlijk ook ontzettend veel gebracht.”

Eerder vertelde Martien Meiland al in gesprek met Veronica Superguide dat hij ervan uit gaat dat Chateau Meiland over vijf jaar niet meer bestaat. De 60-jarige televisiepersoonlijkheid verwacht dan ’lekker bezig te zijn met de kleinkinderen’.