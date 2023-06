This Morning-presentator Phillip Schofield: ’Ik ben alles kwijt’

Eerder deze maand kondigde Schofield aan na ruim twintig jaar te stoppen met This Morning. Naar verluidt omdat het niet meer botert tussen hem en co-host Holly Willoughby. Laatstgenoemde zou zelfs hebben gedreigd op te stappen bij het programma als Schofield zou aanblijven.

Niet veel later kondigde Schofield zijn algehele vertrek bij ITV aan, nadat aan het licht kwam dat hij jarenlang heeft gelogen over een affaire met een veel jongere, mannelijke collega. De verhouding vond plaats voordat Schofield in 2020 uit de kast kwam terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Stephanie. Zender ITV heeft een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie aangekondigd.

De verhouding noemt Schofield een „grote fout”. „Ik had dat niet moeten doen. Ik zie niets anders voor me dan somberheid, verdriet, spijt, wroeging en schuld. Ik heb iets heel verkeerds gedaan en ik heb er consequent over gelogen.”

Wederzijdse instemming

Volgens Schofield was de man tijdens de affaire twintig jaar oud en hadden ze een paar keer seks in een periode van enkele maanden. De presentator zegt dat dit met wederzijdse instemming is gebeurd.

Schofield snapt dat er vraagtekens worden gezet bij de machtsverhouding tussen hem en de collega. „Dat vind ik een legitieme vraag. Het zit niet in mijn aard om zo te zijn, maar het kan natuurlijk wel worden opgevat als machtsmisbruik. Maar zo voelde het op dat moment niet.”