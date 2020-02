Oscars spannende nek-aan-nekrace

De speelfilm Joker gaat met elf nominaties aan kop in de race om de Oscars, maar wordt op de hielen gezeten door Once upon a time in… Hollywood, het misdaaddrama The Irishman en de oorlogsfilm 1917. Die films hebben elk tien ijzers in het vuur.

Marriage Story, Jojo Rabbit en het Zuid-Koreaanse Parasite gooiden eveneens hoge ogen. Alle voornoemde titels komen ook in aanmerking voor een Oscar in de categorie Beste Film, aangevuld met Little Women en Ford vs Ferrari. Little Women kreeg zelfs zes nominaties.

Voor de prijs voor Beste Actrice komen Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Little women), Charlize Theron (Bombshell), Renee Zellweger (Judy) en Scarlett Johansson (Marriage story) in aanmerking. Die laatste maakt dit jaar zelfs kans op twee Oscars, omdat zij ook werd genomineerd voor haar bijrol in de Hitlerkomedie Jojo Rabbit.

Zoals verwacht werd Joaquin Phoenix genomineerd als Beste Acteur voor zijn titelrol in Joker. Hij zal het moeten opnemen tegen Leonardo DiCaprio (Once upon a time in… Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Antonio Banderas (Pain and glory) en Jonathan Pryce (The two popes).

Opvallend is dat The Lion King, in ons land met afstand de grootste filmhit van het jaar, alleen een nominatie kreeg voor de visuele effecten, maar niet voor de Oscar voor beste animatiefilm in aanmerking komt. Dat kan ook iets te maken hebben met studio Disney, die de film koppig een ’live action versie’ is blijven noemen. Ook al komen de fotorealistische beelden van deze film stuk voor stuk uit de computer.

