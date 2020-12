Sinterklaasweekend in winterse sferen

De stad van Sinterklaas

Sint logeert in het huis van de pottenkoopman, waar hij een speciale werkkamer heeft. Voor de pieten is er een extra grote slaapkamer. Het is dan ook vrij waarschijnlijk dat je ze tijdens je bezoek aan De Stad van Sinterklaas in het Archeon allemaal ontmoet: inpakpiet, paardenpiet, ezelpiet en natuurlijk de timmerpiet. En natuurlijk mag je bij ze binnen kijken.

In de tentoonstelling ‘Het verhaal van Nicolaas’ duikt het Archeon in de geschiedenis van de eeuwen geleden in een Turks stadje geboren weldoener.

Maar er zijn ook zat spelletjes te doen. In de pietenhuisjes kunnen de kinderen pakjes gooien, de cadeautjes proberen te raken met pijl en boog of rijmen samen met rijmpiet. Vooraf reserveren is verplicht.

Kijk voor alle activiteiten en de actuele informatie op archeon.nl

Winters van weleer

Geen Elfstedentocht vanwege corona? Daar denken ze in Arnhem heel anders over. In het Nederlands Openluchtmuseum, dat zaterdag 5 december heropent, komen de strenge winters van vroeger terug.

Vanaf het gezellige hart op het Zaanse Plein met zijn oude ambachten, kun je een elfstedenspeurtocht beginnen naar het Hoge Noorden. Onderweg verzamel je stempels en kun je een hapje levertraan proberen voor de weerstand. Maar er zijn ook winterse lekkernijen ’to go’ verkrijgbaar, of een biertje uit de Brabantse museumbrouwerij Ulvenhout.

Langs de velden worden bezoekers begeleid door midwinterhoornblazers. Nog spannender wordt het in het bos waar de Drentse Witte Wieven de dienst uitmaken, zwevend over het land en tussen de bomen. Ze plagen, maar vertellen ook mooie oude volksverhalen.

De schaatsbaan ontbreekt dit jaar helaas, maar er zijn wel een wintermarkt, muziekoptredens, een lichtjesfeest en een vrolijke carrousel voor de kleintjes.

Zoals op de meeste plekken is het reserveren van een tijdslot verplicht, evenals het dragen van een mondkapje op binnenlocaties. Het winterfeest duurt t/m 17 januari

Info: openluchtmuseum.nl

Overleef de kou

Net als mensen moeten ook veel dieren en planten zich aanpassen aan de winter. Elke soort doet dat op zijn eigen manier. Dieren krijgen een dikke wintervacht of een flinke speklaag. Winterharde planten maken zelfs een natuurlijk antivries aan om de kou te overleven.

Tijdens Winter in Artis ontdek je deze verhalen met de speciale app, gratis te downloaden. De app heeft geen vaste route dus bezoekers kunnen zelf door het park wandelen en de uitgelichte locaties ontdekken. Zo loop je langs een van de zeldzaamste bomen ter wereld: de Wollemia-den. Een soort van zo’n 200 miljoen jaar oud waarvan er in het wild nog maar een paar bestaan. Bij de Californische zeeleeuwen ontdek je hoe de dieren zich in de winter aanpassen aan het koudere water.

Zelf opwarmen kan met een hapje of drankje dat je af kunt halen bij een van de winterse horecalocaties. Op het menu staan onder andere huisgemaakte vegetarische soepen, versgebakken pretzels, wafels en warme dranken.

App downloaden en tickets reserveren: artis.nl

Wie zoet is...

’Wie zoet is krijgt lekkers...’ De Sinterklaastraditie is synoniem aan allerlei lekkernijen; van borstplaat tot pepernoten en van chocoladeletters tot banketstaven. Daarom kun je vandaag en morgen in het Zaans Museum nog terecht bij de Chocolade- en speculaasfabriek van Sint.

De Zaanse bakkers willen dit jaar speculaasjes maken voor de verjaardag van Sinterklaas. Maar het oude recept blijkt goed verborgen en er ontbreekt één belangrijk ingrediënt. Kinderen mogen helpen om het geheime recept terug te vinden. Een speurtocht (geschikt vanaf drie jaar) leidt je door het hele museum en als je het geheime ingredient weet te raden, dan krijg je als meesterbakker van Sinterklaas een goodie-bag mee naar huis.

En mocht het niet meer lukken om nog een ticket voor het museum te bemachtigen, dan kun je ook altijd nog je eigen keuken omtoveren tot snoepgoedfabriek. Want wat is er nu lekkerder dan zelfgebakken pepernoten en speculaas?

Info: zaansmuseum.nl

Bloemen voor de meester

Wie het buiten te koud vindt, kan bijvoorbeeld ook terecht in het Frans Hals Museum in Haarlem. Daar is tot en met zondag nog de presentatie Museum in bloei te zien. Historische vazen en design zijn gevuld met de mooiste boeketten en tussen de schutterstukken en andere topstukken van de vaste collectie geplaatst.

De Haarlemse bloemkunstenaar Paul Wijkmeijer heeft zich ook dit jaar weer flink uitgeleefd. Normaal gesproken stelt hij lente-composities samen met veel tulpen, maar door de coronacrisis werd de expositie uitgesteld en heeft hij deze keer de vazen eenmalig gevuld met sfeervolle herfstbloemen.

Vergeet niet om een extra blik te werpen op het grote doek Schutters van wijk XI onder leiding van kapitein Reynier Reael. Dit imposante schilderij van Frans Hals wordt in de volksmond wel De Magere Compagnie genoemd. Het Amsterdamse Rijksmuseum schonk het in bruikleen aan het Haarlemse museum, locatie Hof, waardoor voor het eerst in dertig jaar alle schutterstukken van de oude meester weer bijeen te zien zijn.

Reserveren verplicht via: franshalsmuseum.nl